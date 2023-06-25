Nicki Minaj’ın ‘Titan denizaltısı’ hakkındaki sözleri tartışma yarattı

Rapçi Nicki Minaj, Titanik’in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken parçalanan ve beş kişinin ölümüne neden olan ‘Titan’a 250 bin dolar ödenmesini eleştirdi.

19 Haziran’daki dalıştan sonra bir daha haber alınamayan Titan denizaltısının enkazı üç gün önce bulunmuş, içindeki beş yolcunun da öldüğü açıklanmıştı.

Britanyalı milyarder Hamish Harding, OceanGate CEO’su Stockton Rush, Titanik’in ünlü kaşifi Paul-Henri Nargeolet, Britanyalı iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman’ın bulunduğu denizaltında kişi başı 250 bin dolar (5,8 milyon lira) ödenmişti.

Capitalxtra‘da yer alan habere göre ‘Queen Radio’ adlı radyo programa katılan 40 yaşındaki ünlü müzisyenin denizaltına binenler hakkında yaptığı yorum hayranlarını ikiye böldü.

Titanik’in enkazını görmek için 250 bin dolar verilmesini eleştiren Minaj, şunları dedi:

“Hiç kimse bir denizaltıya atlayıp Titanik’e bakmak için okyanusun derinliklerine indiklerinden bahsetmemeli. Bazı insanların hayatları boyunca çalışmalarına rağmen 250 bin dolar biriktiremediğini biliyor musunuz? Ve siz 250 bin doları bir denizaltıya atlayıp, içerisindeki hemen hemen herkesin öldüğü bir geminin enkazını görmeye gitmek için harcadınız.”

Minaj’ın sözleri bir kesimin tepkisini çekerken, bir kesim de Minaj’a hak verdiğini belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı Minaj için “Kendisini ilgilendirmeyen her yere yorum yapıyor” derken bir diğeri de “Çok anlayışlı. Katılıyorum” dedi.