NFT ‘rüzgarı’ dindi: İşlem hacmi yüzde 97 düştü

Bir dönem epey popüler olan NFT, bu aralar pek rağbet görmüyor. NFT’nin işlem hacmi, en yaygın olduğu döneme göre yüzde 97 oranında düştü.

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‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir.

NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blokzincir’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor.

Ürününüzü, bir pazaryeri aracılığıyla NFT’ye çevirerek satışa çıkarabiliyorsunuz. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor.

Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor.

Bu nedenle ‘koleksiyon nesnesi’ olarak değerlendirilip çoğaltılamıyorlar.

İşlem hacmi 466 milyon dolara düştü

NFT’deki işlem hacmi, bu yılın başında rekor kırarak 17 milyar dolara ulaşmıştı. Eylüldeyse, işlem hacmi yüzde 97 düşüşle 466 milyon dolar oldu.

Dünyada sıkılaşan para politikaları ve yatırımcıların enflasyonist ortamda riskli varlıklardan kaçınması düşüşün en büyük nedenlerini oluşturuyor.

Cem Yılmaz ve Ajda Pekkan da NFT işine girmişti

Komedyen Cem Yılmaz, NFT’lerin müzayedesinin yapıldığı bir platform üzerinden bir çizimini satışa sunarak hesabını paylaşmıştı. Şarkıcı Ajda Pekkan da NFT’ye gireceğini duyurmuştu.

Sanatçı Tarık Tolunay’ın satışa çıkardığı ‘Fractal İstanbul – Pandemi’ eseri, Türkiye’nin NFT’ye çevrilerek satılan ilk eseri olmuştu.

Refik Anadol’un Barcelona’daki ünlü Casa Batllo evinin ön cephesini yeniden tasarlayarak ortaya çıkardığı ‘Casa Batllo: Yaşayan Mimari’ adlı dinamik NFT eseri açık artırmada 1 milyon 380 bin dolara alıcı bulmuştu.

Futbol kulüpleri de işin içine girmişti. Galatasaray, Türkiye’nin ilk NFT koleksiyonunu satışa sunmuştu.

Ünlü karikatür dergisi Uykusuz da NFT galerisinin hazırlanmasında sona yaklaştıklarını belirtmişti.

Astronomik fiyatlar ödenen çalışmalar

‘Metaverse’te yer alan The Sandbox adlı sanal oyundaki bir mega yat, 650 bin dolar karşılığında alıcı bulmuştu. Snoop Dogg’un Metaverse’deki NFT malikanesine komşu olmak isteyen biri de 450 bin dolara sanal arazi almıştı.

NFT ürünü bir taş da 1,3 milyon dolara satılmıştı.

NFT nasıl gündeme gelmişti?

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, 2006’daki ilk tweetini NFT haline getirerek, NFT pazaryeri olan Valuables BY Cent’te Mart 2021’de satışa çıkardı. Verilen teklifler 2,5 milyon dolar seviyelerine ulaşmıştı.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk’sa NFT hakkında yaptığı şarkıyı NFT olarak satacağını Twitter üzerinden açıkladı fakat iki gün sonra vazgeçmişti.