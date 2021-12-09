Snoop Dogg’un Metaverse’de komşusu olmak için 450 bin dolara sanal arazi aldı

Snoop Dogg’un Metaverse’deki NFT malikanesine komşu olmak isteyen biri 450 bin dolara (6,2 milyon lira) sanal arazi aldı.

Rapçi, Sandbox’la işbirliğine giderek ‘Snoopverse’ adında interaktif bir evren yaratmıştı.

Evrenin Snoopites veya Snoopers adı verilen sakinleri kendi avatarlarını yaratıp istedikleri gibi giydirebiliyor, kendi yaptıkları evlerde yaşıyor ve lüks arabalar kullanabiliyor.

Ethereum temelli platformda kullanıcılar oyun oynarken bir yandan sanal deneyimlerini paraya dönüştürebiliyor.

Bir servet harcayarak Snoop Dogg’un sanal komşusu olan, ismi açıklanmayan kişinin rapçinin California’daki malikanesinin dijital kopyası olan evdeki özel partilere giriş hakkı olacağı belirtildi.