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Yaramazlara biraz batar!

NFT ürünü taş görseline 1,3 milyon dolar ödendi

Kripto para dünyasının bir parçası olan NFT (Non-Fungible Token) yine rekor bir satışla gündemde. NFT’de bir taş resmine 400 ether, yani yaklaşık 1,3 milyon dolar (11 milyon lira) ödendi.

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir.


NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor. Ürününüzü, bir pazaryeri aracılığıyla NFT’ye çevirerek satışa çıkarabiliyorsunuz. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor.

Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor. Bu nedenle ‘koleksiyon nesnesi’ olarak değerlendiriliyor ve çoğaltılamıyorlar.

Satış, 2017’den beri var olan bir kripto koleksiyon markası olan EtherRock tarafından düzenlendi. EtherRock projesi kapsamında Ethereum blokzinciri üzerinde üretilmiş toplam 100 adet görsel bulunuyor ve sınırlı sayıda bulunması da fiyatların artmasına sebep oluyor.

İlk EtherRock 6 Ağustos’ta 41 bin dolara satılmıştı. Fiyatlar o zamandan beri durmadan artıyor. 

Proje platformu satışlara ilişkin “Bu sanal kayaların, oyundaki 100 kayadan birine sahip olmanın verdiği gururdan başka bir işlevi yoktur” ifadelerini kullandı.

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