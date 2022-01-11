NFT kervanına Ajda Pekkan da katıldı

Sanatçı Ajda Pekkan da NFT dünyasına giriş yapan ünlüler kervanına katıldı. Pekkan’ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu 15 Ocak’ta yayınlanacak.

Dünyada artık medya ve eğlence sektörünü alt üst etme potansiyeline sahip bir sektör olarak kabul edilen NFT, Türkiye’de de gittikçe yaygınlaşıyor.

Sanatçı Tarık Tolunay’ın satışa çıkardığı ‘Fractal İstanbul – Pandemi’ eseri, Türkiye’nin NFT’ye çevrilerek satılan ilk eseri olmuştu. Galata Köprüsü ve Karaköy’ün çizimini içeren eserin NFT’si, 20 ‘Ethereum’a (ETH) satıldı. Bitcoin gibi bir kripto para olan ETH’nin bir birimi 3500 dolara karşılık geliyor.

Yakın zamanda şarkıcı Can Bonomo ve Fatma Turgut da NFT sektörüne adım atmıştı.

Çok heyecan duyduğum bir haberle karşınızdayım. İlk NFT serim, çok yakında Nasa Doge ile sizlerle buluşuyor. 💫https://t.co/7QhPDT6ed2 web sitesine giriş yaparak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. @nasadogetoken pic.twitter.com/mLFNwbVxmN — Ajda Pekkan (@pekkan1) January 9, 2022

Pekkan’ın 15 Ocak’ta yayınlanacak NFT’lerine sahip olmak için 250 dolarlık token alarak çekilişe katılmak gerekecek. Yapılacak çekiliş sonrasında kazananlar, Pekkan’ın NFT’lerine sahip olabilecek.