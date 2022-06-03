26 milyon liraya satılan NFT’nin geliri Ukrayna’da savaş mağdurlarına bağışlandı

Ouchhh Stüdyo’nun yeni NFT eseri 26 milyon liraya satıldı. Gelirin tamamı Rusya-Ukrayna savaşında zarar gören kişilere bağışlandı.

Sanatçı kolektifi Ouchhh Stüdyo’nun direktörleri Ferdi ve Eylül Alıcı

10 yıldan uzun bir süredir yapay zeka ve bilimi bir araya getiren sanatçı kolektifi Ouchhh Stüdyo’nun ‘Unseen Universe‘ adlı NFT eseri 70 binden fazla insan davranışından elde edilen verilerle yaşayan bir organik yapay zeka oluşturuyor. NFT eseri 10 saniyeden kısa süre içerisinde satıldı. Satıştan elde edilen 25 milyon 985 bin gelirin hepsi savaş mağdurlarına bağışlandı.

Bilim, sanat ve teknoloji ekseninde yarattığı kamusal alan deneyimlerini bugüne kadar 52 ülkede izleyiciyle buluşan kolektifin projeleri şu an Ataşehir’deki X Media Art Museum’da sergilenmeye devam ediyor.