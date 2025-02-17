Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli için 'suçluyu kayırma'dan hapis istemi

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iki ayrı iddianamede 15 şüpheli hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan altı aydan beşer yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: AA

21 Ağustos 2024’te Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.

Olaya ilişkin davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı.

Narin’in bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme‘ suçundan dört yıl altı ay hapis cezası almıştı

Cinayete ilişkin altısı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılığın hazırladığı iki ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne, 18 yaşından küçük üç şüpheli hakkındaki iddianameyse 2’nci Çocuk Mahkemesi’ne sunuldu.

İddianamelerde altısı tutuklu üçü çocuk 15 şüpheli hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan altı aydan beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bu isimler şöyle:

Birsen Güran

Fuat Güran

Maşallah Güran

Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya

Muhammed Kaya

Şeyma Kaya

Hediye Güran

İbrahim Halil Güran

Barış Güran

Kurtuluş Güran

Ömer Faruk Güran

18 yaşından küçük üç şüpheliyse R.A. (16), M.G. (16) VE İ.K. (17).

İddianamenin sonuç kısmında beşer yıla kadar hapis cezası istenen şüpheliler hakkında yangın çıkardıkları, jandarmayı takip edip dinledikleri ve ortak saikle hareket ettikleri belirtilerek şunlar yazıldı:

“Şüphelilerin verdikleri gerçek dışı beyanlarıyla, tutanakta bulunduğu şekilde yangın çıkararak, jandarma personelini takip ederek ve dinleyerek, telefon kayıtlarını silerek suç işleyen kişilerin araştırmadan kurtulmalarına imkan sağlamak suretiyle ortak saikle hareket ederek üzerlerine atılı ‘suçluyu kayırma’ suçunu işledikleri ve bu hususta yeterli şüphenin elde edildiği anlaşılmıştır.”

İddianamede 18 yaşından küçük üç şüphelininse ‘suç işleyen kişilerin araştırmadan kurtulmalarına imkan sağladığı’ söylendi.

“Suça sürüklenen çocukların verdikleri beyanların kendi aralarında çelişkili ve tutarsız beyanlar olduğu, yargılamada netleşen maddi delillerle de çeliştiği, buna rağmen ısrarla aynı şekilde beyanda bulunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, kayıp şahıs olarak başlanan araştırma çalışmalarında bu tür beyanlar sebebiyle araştırmaların farklı mecralara yöneltildiği ve cinayet eylemi ile eylemi gerçekleştirenlere yönelik araştırma yapılmasının açıkça engellendiği, bu şekilde suça sürüklenen çocukların verdikleri gerçek dışı beyanlarıyla suç işleyen kişilerin araştırmadan kurtulmalarına imkan sağlamak suretiyle üzerlerine atılı ‘Suçluyu kayırma’ suçunu işledikleri ve bu hususta yeterli şüphenin elde edildiği anlaşılmıştır.”

Öte yandan mahkeme tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve 16 yaşındaki R.A’nın tahliyesine karar verdi.