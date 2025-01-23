Narin Güran davasında gerekçeli karar

Diyarbakır’da sekiz yaşında öldürülen Narin Güran’ın ölümüne ilişkin görülen davada gerekçeli karar açıklandı: “Narin’in öldürülme olayının her üç sanık tarafından birlikte gerçekleştirilerek tamamlandığı anlaşılmıştır.”

Fotoğraf: AA

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu.

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ve abi Enes Güran’a ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’sa ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmış, cinayettense beraat etmişti.

Mahkemenin 944 sayfalık gerekçeli kararından öne çıkanlar şunlar:

“Sanıklar Enes, Salim ve Yüksel Güran’ın Narin’in öldürüldüğü zaman diliminde ev, ahır veya eklentilerinde bulundukları, bu hususun Ulusal Kriminal, daraltılmış baz verileri, kamera kayıtları, analiz raporu ve diğer tüm deliller ile sabit olduğu, mahkememizce net olarak tespit edilemeyen sanık veya sanıklar tarafından ev, ahır veya eklentilerinde Narin’in öldürülme eylemine başlandığı, ardından Narin’in bedeninin eve taşındığı, burada sanıklar Enes, Yüksel ve Salim tarafından öldürülme eyleminin tamamlanmasının beklenildiği, her 3 sanığın da ev, ahır veya eklentilerinde yapılacak bir tıbbi müdahale ile Narin’i ölümden kurtarma ihtimali varken bu müdahalenin yapılmayarak Narin’in ölmesine rıza gösterdikleri kaldı ki Yüksel’in maktulün annesi, Salim’in amcası ve Enes’in de ağabeyi olduğu, sanıkların maktule gelecek saldırı, kötülük ya da başkaca olumsuz eylemleri defetme, engelleme gibi yasal görevleri varken bunları yerine getirmedikleri gibi öldürme eylemini başlatan kişiye de engel olmayarak Narin’in ölmesine iştiraken katıldıkları belirlendi.”

Mahkeme, sanıkların cinayet sonrası ve cesedin saklanıp yok edilmesi konusunda da ortak hareket ettiğini bildirdi.

Kararda aynı zamanda sanıkların ölüm olayı hakkında bilgileri yokmuş gibi davrandıkları da belirtildi:

“Yine Narin’in cansız bedeninin Nevzat’a verildiğinde ev içerisinde sadece Salim’in olması ve diğer kapıların kapalı olması karşısında evde olan Yüksel ve Enes’in bu konuda Salim ile anlaşarak kapalı kapılar arkasında bekledikleri, sanık Salim’in, öldürme eyleminin asıl maksadının gizlenmesi için Nevzat’a, Yüksel ile ilişkisini gördüğü için Narin’i öldürdüğü şeklindeki söylemlerin de diğer sanıklar tarafından birlikte kararlaştırıldığı ve bu şekilde asıl maksadı gizlemeye çalıştıkları, Narin’in cansız bedeninin Nevzat tarafından alınıp olay yerinden ayrılırken Yüksel’i gördüğünü ve ağladığını belirttiği, dolayısıyla sanık Salim tarafından sanık Nevzat’a Narin’in cansız bedeni verilirken diğer sanıkların olaydan haberdar oldukları, her üç sanığın suçun işlenmesinde üstlendikleri rol ve kendi eylemleri ile diğer sanıkların eylemlerini tamamlayarak suçun işlenmesi üzerinde diğer sanıklar ile birlikte ortak hakimiyet kurduğu, bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve iştirak halinde hareket ederek sanıklar Salim, Enes ve Yüksel Güran’ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde Narin Güran’ı iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri mahkememizce kabul edilmiştir. Tüm bu anlatımlar karşısında Narin’in öldürülme olayının her üç sanık tarafından birlikte gerçekleştirilerek tamamlandığı anlaşılmıştır.”