Narin Güran cinayeti: 'Aile toplantısı' görüntüsü kriminal büroya gönderildi

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu dört sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı davada ‘aile toplantısı’ görüntüsü kriminal büroya gönderildi.

Fotoğraf: AA

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu.

Cinayetle ilgili Narin Güran’ın amcası Salim Güran, annesi Yüksel, abisi Enes, amcası Fuat, kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy tutuklanmıştı.

Davada tutuklu anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran’la komşuları Nevzat Bahtiyar ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül’den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.

Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro’ya gönderdi.

Mahkemenin karar yazısı şöyle:

“Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında ele geçen video görüntüsüyle ilgili yapılan değerlendirmede, videoda Kürtçe konuşulduğu, sesin çok düşük olduğu Diyarbakır’da Kürtçe bilirkişiler ile yapılan görüşmede Türkçe’ye çevirmek için ayrı ses ekipmanlarının olması gerektiği, ses düzeyinin düşük olması nedeniyle bu haliyle Türkçe’ye çevrilmesinin mümkün olmadığı bildirildi.

Bunun üzerine alanında uzman olan Ulusal Kriminal Büro ile görüşüldü. Konuşmaların ses ekipmanları kullanılarak Türkçe’ye çevrilebileceğinin belirtilmesi üzerine duruşmanın yakın olması nedeniyle video görüntüleri Ulusal Kriminal Büro’ya gönderilmiştir.”