Narin Güran davası: Amca, anne ve abiye ağırlaştırılmış müebbet

Sekiz yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu.

Narin Güran’ın amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar ‘iştiraken kasten öldürme suçu’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyordu.

Salim Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar suçlamaları kabul etmeyip masum olduğunu öne sürmüştü.

Ağabey Enes Güran da Nevzat Bahtiyar’ı suçlayarak beraatini istemişti.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar şunları dedi:

Yüksel Güran: Yüreğim yaralı. Rabbim benim şahidimdir, kızımın katili değilim.

Nevzat Bahtiyar: Bana cenazeyi Salim (Güran) verdi. Ben katil değilim. Pişmanım.

Enes Güran: Ben her zaman doğruyu konuştum. Hakim ne görmüşse doğru odur.

Salim Güran: Narin’in yeğenim. Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum.

Ardından karar açıklandı.

Tutuklu sanıklar Salim, Yüksel, ve Enes Güran ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’sa ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Cinayettense beraat etti.

Dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulamadı.

Sanıklar iki hafta içinde Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz başvurusu yapabilecek.

Karar tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta istinaf yoluna açık.

İstinafa başvurulmazsa karar kesinleşecek.