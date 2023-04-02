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Yaramazlara biraz batar!

Naci Görür, Kastamonu’daki depremi tehlikeli bulmadı

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kastamonu’nun İhsangazi ilçesindeki 4,2 büyüklüğündeki depremle Kuzey Anadolu Fayı (KAF) zonunda enerji boşaldığı için ‘telaş yapılmaması gerektiğini’ söyledi.

Nazi Görür, Kastamonu'daki depremi yorumladı. (YouTube)
Nazi Görür, Kastamonu’daki depremi yorumladı. (YouTube)

İhsangazi’de 00:24’te yerin 11,83 kilometre derinliğinde deprem oldu.


Depremden sonra açıklama yapan Görür, Twitter’ından şunları yazdı: “Arkadaşlar, Kastamonu Kızıleller/İhsangazi’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF zonunda, o yörelerde KAF büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltmış olduğu için telaş yok, sevgiyle.”

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