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Yaramazlara biraz batar!

Maymun çiçeği vakaları 6 bini geçti: DSÖ acil toplanıyor


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 58 ülkede altı binden fazla maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiğini açıkladı. Açıklamada, vakaların yaklaşık yüzde 80’inin Avrupa’da olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, önümüzdeki haftalarda DSÖ’nün acil durum komitesinin toplanacağını belirtti. Buna göre komite, DSÖ’nün en yüksek alarm düzeyi olan küresel bir sağlık acil durumu ilan etmesi konusunda tavsiyede bulunacak.


Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsü vakalarının yaklaşık yüzde 80’inin Avrupa’da bulunduğunu da kaydetti.

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