Mahir Polat'tan ilk açıklama: Bu toprakların insanına güveniyorum

Sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şartıyla tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinden çıktıktan sonraki ilk açıklamasında “Bu toprakların insanını hem seviyorum hem çok güveniyorum” dedi.

Fotoğraf: @apostonews / X

Polat, yüksek tansiyonu nedeniyle pazartesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Hakimliğin adli tıp raporuna göre tutukluluk haline ilişkin karar vermesi bekleniyordu. Kurum salı ‘eksik’ tetkik ve tahliller için tekrar hastaneye götürülmesini talep etmişti. Hastaneye götürülen Polat, dün 24 saat tansiyon takibi için holter takılarak yeniden cezaevine gönderilmişti.

Polat bugün ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliye edildi.

Avukatı Erkam Erdem X hesabından adli tıptan henüz bir rapor çıkmadan, tutukluluğa itiraz sonucu çıktığını söyledi.

Polat, cezaevinden çıktıktan sonra arabasına binerken ilk açıklamasında şunları söyledi:

“İçeridekilerin çok selamı var. Herkesi çok seviyorum. Bu günler geçer. Benim için zor bir an çünkü dostlarım içeride, ben buradayım. (Sağlığınız nasıl sorusuna) Çok yorgunum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş, bunu biliyorum. İnsanların ne yazdığını bilmiyorum bile. Çünkü onlara bile ulaşamadım. Ama kalpten, bu toprakların insanını hem seviyorum hem çok güveniyorum.”

Ne olmuştu?

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etti, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” dedi. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ın toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırıldı, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale ettti.

Polat 30 Mart’ta anjiyo oldu, ertesi gün yeniden cezaevine götürüldü.

Avukatı Erkam Erdem 4 Nisan’da X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor.”

Erdem ardından şu mesajı paylaştı: “Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.“

Polat aynı gün cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat’ın Adli tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat’ın ‘sağlık durumunun hekimlerce dikkatle takip edildiğini, tüm kontrol ve tedavisinin eksiksiz yapıldığını’ söyledi.

5 Nisan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hiç kimsenin bir endişesi olmasın” diye konuştu.

Aynı gün Avukatı Erdem “Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Her dakika risk içeriyor” dedi.

6 Nisan’da Erdem şöyle yazdı: “Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor.”

8 Nisan sabahı ek tektik ve tahlil istenen Mahir Polat akşam saatlerinde holter takılarak yeniden cezaevine gönderildi.

Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki ve tutuksuz yargılanması için günlerdir sosyal medyada sayısız paylaşım yapıldı. Ancak Polat sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyordu.