Los Angeles yangınlarına neden olduğu iddia edilen elektrik şirketine dava

ABD’li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison’a Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlar nedeniyle dava açıldı.

Fotoğraf: The New York Times

Los Angeles’ta 7 Ocak’ta başlayan ve hızla yayılan yangınlar nedeniyle 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybederken 150 bin kişi için tahliye emri verildi, 12 binden fazla yapıysa hasar gördü.

Şirkete ait bir iletim kulesinin altında bir yangının başladığı ve bu anın videolarının sosyal medyada paylaşıldığı iddia edildi.

Pasadena bölgesindeki Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri şirkete California Yüksek Mahkemesi’nde dava açtı.

ABD basınında yer alan haberlerde şirkete karşı açılan davanın aynı zamanda Los Angeles’taki yangınlarla ilgili açılan ilk dava olduğu belirtildi.

Şirketin ana kuruluşu Edison International CEO’su Pedro Pizarro’ysa CNBC’ye verdiği demeçte Los Angeles bölgesindeki Eaton yangınının başlamasından önceki saatlerde ekipmanlarda herhangi bir anormallik tespit edilmediğini söyledi.

Washington Post gazetesinin aktardığına göre Los Angeles itfaiyecilerinden biri, “Yangının başlangıcı, yılbaşı gecesi son yangının çıktığı yere çok yakındı” dedi.

Yeni uydu görüntüleri ve görgü tanıkları, Palisades Yangını’nın itfaiyecilerin altı gün önce söndürmeye çalıştığı bölgede başladığına işaret ediyor.

Söz konusu görüntülerde duman, rüzgar yönünde, daha önce yanmış alandan uzağa doğru uzanıyor.

Analizler de yeni yangının yılbaşı gecesi çıkan eski yangının çok yakınında başladığını gösteriyor.

Rüzgarlı hava nedeniyle yılbaşı çıkan yangın, yeniden alevlenmiş olabilir.

‘Yeniden alevlenme’ olarak bilinen durum, önceki yangınların tekrar başlaması. Bu olay aynı zamanda ülkenin en ölümcül orman yangınlarının ana nedeni.

Yangın bilimci Michael Gollner, “Bir hafta içinde önceki yangından bir şeyin yeniden alevlenip tutuşmaya neden olması kesinlikle mümkün” dedi.