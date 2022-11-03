Leman dergisi, tutuklanan gazetecileri kapağına taşıdı

Mizah dergisi Leman bu haftaki kapağına Ankara merkezli operasyonda tutuklanan dokuz gazeteciyi taşıdı.

Leman dergisi

Ev baskınlarıyla 25 Ekim’de gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı ve JinNews çalışanı 11 gazeteciden dokuzu tutuklanmıştı.

MA Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar ile JİNNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer, AKP’nin vizyon belgesini açıkladığı hafta tutuklanmıştı. Belgenin açıklandığı etkinliğe, daha önceki AKP etkinliklerine çağrılmayan gazeteciler de davet edilmiş ve bu durum iktidar tarafından ‘yeni bir adım’ olarak sunulmaya çalışılmıştı.

Tutuklu gazetecilerin karikatürlerinin yer aldığı kapakta, ”Neyse en azından zorla AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı’na götürülmedik” dedikleri görülüyor.

Derginin kapağa düştüğü not şöyle: “Bir yandan gece yarısı ev baskınlarıyla gözaltına alınıp tutuklanan gazetecilerin yalnızlığı, bir yandan da AKP’nin Türkiye Yüzyılı Toplantısı’na koşarak giden hevesli ‘muhalif’ gazeteciler. Eski Türkiye’ye yeni yüzyıl!”