Lavrov: Türkiye ve Rusya, Boğazlar’a kadar güvenliği sağlamaya hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Ukrayna’yla tahıl sorunuyla ilgili müzakerelere hazır olduklarını söyleyerek “Rusya ve Türkiye, Ukrayna suları dışında gemilerin boğazlara kadar güvenliğini sağlamaya hazır” dedi.

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Lavrov, Endonezya’da düzenlenen G20 ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Küresel gıda sorununa değinen Lavrov, şunları dedi: “Bu sorunun tahılla dolu stoklarımızın kullanılmasıyla çözülmesine tarafımızdan engel yok. Ancak Batı, uyguladığı tek taraflı kısıtlamalarla gemilerimizin limanlara girişleri ve gıda ürünleri için ödemeler konusunda sorun yarattı. Batı, Ukrayna tahılının Karadeniz’deki limanlardan çıkarılmasını çok istiyorsa Kiev’in bu limanları mayınlardan temizlemeye zorlanması ve gemilerin Ukrayna sularından çıkmasına izin verilmesi gerekiyor.”

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında düzenlenecek tahılla ilgili müzakereler hakkında da konuşan Lavrov, şunları söyledi: “Ukraynalı ve Türk meslektaşlarımızla tahıl sorunu konusunda müzakerelere hazırız. Bu sorunun çözümleri var. Ukrayna’nın kendi limanları üzerindeki blokajı kaldırması, limanları mayınlardan temizlemesi ve gemilerin güvenli şekilde çıkışını sağlaması gerekiyor.”

‘Rusya ve Türkiye’nin Ukrayna suları dışında gemilerin boğazlara kadar güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu’ söyleyen bakan ‘gemilerin böylelikle dünya pazarlarına ulaşabileceğini’ öne sürdü.