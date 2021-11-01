Kurda kısmi çekilme

Türk Lirası, G-20 sonrası gelen olumlu masajların etkisiyle gün içinde yüzde 1’e varan kazanımlar yaşadı. Dolar 9,50, avro ise 11 liranın altını test ettikten sonra her ikisi de kapanışa doğru yönünü yeniden yukarı çevirdi.

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Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerini aşan 200 baz puanlık faiz indirimi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 ülke büyükelçisini ‘istenmeyen kişi‘ ilan edilmesi için talimat verdiğini duyurması sonrası kur, geçen hafta 9,85’e kadar çıkarak yeni bir tarihi zirve yapmıştı.

İtalya’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı görüşmeden sonra verilen iyimser mesajlar ise bugün Türk Lirası’ndaki değer artışında etkili oluyor.

Dolar kuru gün içinde 9,50’nin altını test ettikten sonra saat 17:30 itibarıyla 9,53’te.

Avro/TL ise 11,02’den işlem görüyor.

Eylül ayına 8,30 seviyesinden başlayan dolar/TL’de kayıp ise hala yüzde 15’e yakın. Yılbaşına göre ise bu oran yüzde 30’larda.

İktidarın önümüzdeki üç yıla ilişkin ekonomik tahminlerini içeren Orta Vadeli Program’da bu yıl için dolar kuru ortalaması 8,30, gelecek yıl için ise 9,27 olarak verilmişti.

Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak. Eylül’de yüzde 19,58’e yükselen enflasyonun yüzde 20’yi aşması beklenirken, Merkez Bankası’nın (MB) takip ettiği çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 17’yi aşması bekleniyor.

Yeni hedef cari fazla

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta enflasyon raporunda Türkiye’nin cari açığı kapatmadan fiyat istikrarının sağlanamayacağını ve TL’deki değer kaybının kalıcı olarak duramayacağını söyledi.

MB uzun bir süredir enflasyona odaklanmadığı için eleştiriliyordu. Açıklamalarında para politikasının cari açığın azaltılmasını hedefleyecek şekilde evrileceğinin sinyalini veren MB kullandığı dilde şu ana kadarki en net değişikliği yaptı. Cari fazla hedefi yine bu kadar net ilk kez dile getirildi.