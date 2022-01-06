Kılıçdaroğlu duyurdu: CHP’den KPSS mülakat mağdurları için internet sitesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen adaylar için kurulan ‘torpileson.com’ internet sitesinin linkini paylaşarak, “Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS’de yüksek puan alıp sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere bu siteye başvurmaya davet ediyorum” dedi.

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişi puanının yüksek olmasına, hatta derece yapmasına rağmen mülakat puanıyla elenmesini sosyal medya üzerinden paylaşarak isyan etmişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında KPSS’den yüksek puanlar almasına rağmen mülakatta elenen adaylar için kurulan sitenin linkini paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS’de yüksek puan alıp sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere bu siteye başvurmaya davet ediyorum.”

Kılıçdaroğlu’nun linkini paylaştığı ‘Torpile Son’ adlı internet sitesinde ise şu açıklamaya yer verildi: “Geleceğini çalanlara sessiz Kalma! Yıllardır hazırladıkları torpil listeleriyle, haksız mülakatlarla geleceğini çaldılar. Sen okul sıralarında dirsek çürütürken onlar senin emeklerini yok saydılar.

Senin ve binlerce arkadaşının mağduriyetine son vermek, yaşanan bu adaletsizlik ve haksızlık karşısında sana destek olmak için biz buradayız! Hakkını yiyenlerden yargı önünde hesap soracak; torpile, kayırmacılığa son vereceğiz. Kamuya şeffaflığı getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek, bu düzen bitecek!”

Sitede, KPSS mülakatlarında mağduriyet yaşayanların ‘KPSS sonuç belgesi’yle mülakat sonuçlarını yükleyip gönderilebilecek ‘Yardım İstiyorum’ bölümü yer alıyor.