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Yaramazlara biraz batar!

MEB’den KPSS savunması: Herhangi bir adaya adaletsiz uygulama söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tartışmalı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sözlü mülakatları hakkında bir açıklama yayınladı. Bakanlık, ‘herhangi bir adaya adaletsiz bir uygulamada bulunulmadığını’ savundu.

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişi puanının yüksek olmasına hatta derece yapmasına rağmen mülakat puanıyla elendiği sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak tepki göstermişti.


Mülakatla elenen isimlerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, duruma tepki göstererek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettiğini fakat yanıt alamadığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu daha sonra bakanlığın Twitter hesabını etiketleyerek “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan randevu talebime hala dönülmedi. Yarın saat 13.00’te görüşmek üzere…diye yazmıştı.

MEB’in açıklamasında itirazların 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacağı ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacağı kaydedildi. İtirazların ‘titizlikle inceleneceği’ de öne sürüldü.

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