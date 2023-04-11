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Yaramazlara biraz batar!

Kan stoğu etkisi: Kalp ameliyatlarının yüzde 30’u erteleniyor

Kızılay’ın kan stokları kritik seviyenin altına düşünce kalp ameliyatlarının yüzde 30’unun ertelendiği öğrenildi.

Fotoğraf: Pixabay

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’  sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.


Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu.

Muhalefet liderleri dahil kan çağrısı yapılsa da beklenen bağış miktarına henüz ulaşılamadı.

NTV’nin haberine göre kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu dile getiren Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, ameliyatların ertelendiğini dile getirdi.

“Tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik” sözleriyle durumu özetleyen Bozkurt, üç büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu ifade etti.

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