İsveç’ten Kuzey Akım boru hattındaki gaz sızıntılarına soruşturma

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), Baltık Denizi’nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

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Rusya’dan Avrupa’ya giden Kuzey Akım 1 boru hattında deniz trafiği için tehlikeli bir gaz sızıntısı olduğu duyurulmuştu. Alman güvenlik kuruluşları, boru hattını oluşturan her iki kolun kalıcı şekilde kullanılamaz hale geldiğinden endişelenirken iki taraf da sızıntının sabotaj olduğunu iddia ediyor.

AA’nın haberine göre sızıntıya ilişkin soruşturmanın başlatıldığının duyurulduğu SEPO’nun açıklamasında, “İsveç, çıkarlarına yönelik ciddi bir suç olabilir. Bunun ardında yabancı güçlerin olduğu da göz ardı edilemez. Soruşturma ağırlaştırılmış sabotaj şüphesiyle sürdürülecek” dendi.

BMGK toplantıya çağrıldı

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde de konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Linde, sabotaj şüphesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) cuma günü toplantıya çağırdığını söyledi.

Toplantıya hem Danimarka’nın hem de İsveç’in katılacağını aktaran Linde, şu ana kadar Rusya’yla iletişime geçmediklerini sözlerine ekledi.