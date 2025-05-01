İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta 384 gözaltı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 384 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Valiliğin açıklamasına göre Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı’ndaki kutlamalarına yaklaşık 35 bin kişi katıldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bağlı sendikaların Kartal Meydanı’ndaki kutlamalarınaysa 30 bin kişi katıldı.

İzinli kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı, katılımcıların sorunsuz dağıldığı bildirildi.

Toplam 52 bin 656 emniyet personelinin çalıştığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384’ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir.”

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul şube, kentte gözaltına alınanların 400 civarında olduğunu duyurmuştu.