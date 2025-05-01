İstanbul'da 1 Mayıs: Taksim ve Saraçhane meydanları barikatlarla kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim ve Saraçhane Meydanı barikatlarla çevrildi.

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Taksim’e çıkan sokaklar demir bariyerle kapatıldı, meydana çıkılan bazı yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.

İstiklal Caddesi’nde de yaya ve araç trafiğine izin verilmezken Tarlabaşı Bulvarı’nda sadece yayaların kontrollü geçişine müsaade edildi.

Beyoğlu’nun çevresindeki ilçelerde de bazı yollar trafiğe kapatıldı ve polis ekiplerinin nöbet tuttuğu noktalara TOMA araçları konuşlandırıldı.

Şişli’de Harbiye’den Taksim’e çıkan birçok sokak geçişe kapalı, yaya geçişlerine izin verilmiyor.

Fatih’te Saraçhane çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, sürücülerse alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Dolmabahçe Caddesi ve Barbaros Bulvarı haricinde Levent’ten Mecidiyeköy Meydanı’na inilen yol da bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

Bazı metro ve metrobüs durakları kullanım dışı

Metrobüsler Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu’da durmuyor. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı’nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu istasyonlarındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü durduruldu.