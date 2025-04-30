1 Mayıs'ta Taksim hattında yedi metro durağı kapalı

İstanbul Valiliği’nin kararlarına göre 1 Mayıs’ta M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında Taksim dahil yedi istasyon kapatılacak.

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Valiliğin kararına göre 1 Mayıs 05:30’dan itibaren kapalı istasyonlar ve iptal seferler şöyle:

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metroları (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil)

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı

İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayı

Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs durakları (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı)

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağı

M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro durakları (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil)

Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olacak. Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmayacak

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olacak. Cibali-Eminönü arasında yolcu taşınmayacak

T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olacak. Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmayacak

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs durakları çift taraflı kapatılacak

Marmaray’da Sirkeci istasyonu çift taraflı sefere kapatılacak.

İdo A.Ş, Şehir Hatları ve TURYOL-DENTUR’a bağlı vapur seferleri için şu kararlar alındı: