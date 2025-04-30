1 Mayıs operasyonu: İstanbul'da 30 gözaltı daha

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylemleri öncesi 30 kişi daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: Aytuğ Özçolak / Diken

İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 22 kişi hakkında Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunduğu iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Bunlardan 14’ü gözaltına alındı, sekiziyse aranıyor.

Başsavcılık 22 kişinin ‘eylemcileri provoke edebileceğini’ öne sürdü.

‘Taksim’e çağrı’ videosu: Sekiz gözaltı

Aynı soruşturmada ‘1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi’nin dünkü basın toplantısında Taksim Meydanı’na çağrı yapan sekiz kişi ile X’ten yayını paylaşan üç kişiye operasyon düzenlendi.

Polisler bu kişilerden sekizini gözaltına aldı, üçünüyse arıyor.

Kentte aynı soruşturmada dün de 76 kişi gözaltına alınmıştı.



