1 Mayıs operasyonu: 76 kişi gözaltında

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları iddia edilen 76 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Aytuğ Özçolak / Diken

Habertürk’ün aktardığına göre İstanbul başsavcılığı tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için yasak kararı olmasına rağmen İstanbul Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulunan ve 1 Mayıs günü kitleyi provoke ederek korsan gösteri düzenleyebileceği öne sürülen 76 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen’ toplam 84 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 76 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.