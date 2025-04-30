1 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul ve Ankara’da bazı yollar trafiğe kapalı.
İstanbul Valiliği’nin kararlarına göre kentte 05:00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
Fatih
- Ragıp Gümüşpala, Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Reşadiye caddeleri
- Atatürk Bulvarı, Unkapanı ve Galata köprüleri
- Gazi Mustafa Kemal Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan-Çatladıkapı ışıklar arası)
- Ankara, Vezneciler, Fuat Paşa, 15 Temmuz Şehitleri, Dede Efendi ve Macar Kardeşler caddeleri,
- Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar-Akdeniz Caddesi kesişimi)
- 16 Mart Şehitleri ve Şehzadebaşı caddeleri
Alternatif güzergah
Sahil Kennedy Caddesi, Haliç Köprüsü, D-100 kara yolu, Avrasya Tüneli, Namık Kemal, 10. Yıl ve Vatan caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Beyoğlu
- Tarlabaşı Bulvarı
- Refik Saydam Caddesi
- Şişli ve Unkapanı Köprüsü istikameti
- Turabi Baba Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı istikameti ve Kasımpaşa Bahriye Caddesi
- Piyalepaşa Bulvarı istikameti
- Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi
- Tokaç Sokak
- Darülaceze Caddesi
- Aslan Gazi Caddesi
- Alakoç Sokak ile Aylin Sokak kesişimi
- Darülaceze Caddesi istikameti
- Piyalepaşa Bulvarı
- Fişekhane Deresi ve Irmak Caddesi Dolapdere istikameti
- Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti
- Turabi Baba Caddesi ve Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti
- Sazlı Dere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak istikameti
- Mete Caddesi
- Taksim AKM istikameti
- Bedri Karafakihoğlu
- Sokak Şehitler Tepesi istikameti
- İnönü Caddes
- Taksim AKM ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi istikameti
- Tak-ı Zafer Caddesi
- Sıraselviler Caddesi
- Taksim Meydan ve Cihangir istikameti
- İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollar
- Meşrutiyet Caddesi
- İlk Belediye Caddesi
- Perşembe Pazar
- Tersane Caddesi
- Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü istikameti
- Karaköy Kemeraltı Caddesi
- Galata Köprüsü Eminönü istikameti
- Kemeraltı Caddesi
- Dolmabahçe ve Karaköy Meydan istikameti
- Necati Bey Caddesi Dolmabahçe istikameti
- Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi istikameti
- Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir istikameti
- Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy istikameti
- Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak
Alternatif güzergah
Sürücüler, alternatif olarak Piyalepaşa Bulvarı ile Donanma, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Bülent Demir, Irmak, Kurtuluş Deresi, Piyalepaşa Bulvarı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan, Fatih Sultan Mimberi, Alt Baruthane, Üst Baruthane, Kulaksız, Okmeydanı, Hasköy, Kumbarhane, İmrahor ve Asker Ocağı caddelerini kullanabilecek.
Şişli
- Cumhuriyet Caddesi Şişli ve Taksim yönü
- Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan yönü
- Rumeli Caddesi Halaskargazi yönü
- Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan yönü
- Büyükdere Caddesi Taksim ve Şişli yönü
- Büyükdere Caddesi Esentepe Varyant Altı ve Mecidiyeköy arası
- Merkez Cadde Geçit Sokak Abide-i Hürriyet Caddesi yönü
- 8. Darülaceze Caddesi
- Abide-i Hürriyet Caddesi Feriköy yönü
- İzzetpaşa Caddesi Halaskargazi yönü
- Ergenekon Caddesi Pangaltı yönü
- Dolapdere Caddesi Pangaltı Altı yönü
- Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş yönü
- Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel yönü
- Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel yönü
- Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy yönü
- İncirli Dede Caddesi Feriköy yönü
- Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan yönü
- Duçi Sokak ve Huzur Sokak Sıracevizler yönü
- Esen Sokak ve Hasat Sokak Şişli Camii yönü
- Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet yönü
- Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan Gelişi Uzay Otomotiv yönü
- Odese Bulvarı Piyalepaşa Uzay Otomotiv yönü
- İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti yönü
Alternatif güzergah
Sürücüler alternatif olarak Büyükdere ve Mecidiyeköy Yolu caddeleri, Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak, Bülent Tarcan, Hakkı Yeten, Vali Konağı, Aytekin Kotil, 19 Mayıs, Kadırgalar, Maçka, Teşvikiye, Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Taşkışla, Kurtuluş, Bozkurt, Silahşör, Avukat, Çiftecevizler ve Darülaceze caddelerini kullanabilecek.
Beşiktaş
- Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti
- Balmumcu Kavşak ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası
- Merkez Komutanlığı ışıkları ile Beşiktaş Meydan arası
- Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı katılımı
- Barbaros Bulvarı Saray Caddesi
- Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü
- Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy dönüşü
- Çiğdem ve Barbaros Hayrettin İskelesi sokakları
- Beşiktaş Caddesi Dolmabahçe yönü
- Dolmabahçe Caddesi Karaköy yönü
- Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe yönü
- Dolmabahçe Gazhane Caddesi Karaköy yönü
Alternatif güzergah
Sürücüler alternatif olarak, Barbaros Bulvarı çıkış yönü, Çırağan, Ortabahçe, Süleyman Seba, Kadırgalar, Bayıldım, Şair Nedim, Nüshetiye, Ihlamur Yıldız, Emirhan, Ayazma Dere, Yıldız ve Palangalar caddeleriyle Balmumcu Şakir Kesebir Sokak ve Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünü kullanabilecek.
D-100 kara yolunda kapatılacak noktalar
- Kuzey Mecidiyeköy ayrımı
- Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımı
- Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımı ile D-100 Kuzey Beşiktaş ayrımları
- Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı
- D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrımı
- D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrımı
- D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrımı
- D-100 Güney Çağlayan Yanyol Çağlayan ayrımları
D-100 kara yolu Kuzeyden Mecidiyeköy’e giden akış kapatılarak Haliç Kuzey istikametine, Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akış ve Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akış kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek.
TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akış kapatılarak Haliç istikametine, Güney Haliç istikametinden Piyalepaşa’ya giden akış kapatılıp D-100 Güney istikametine verilecek.
Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akış D-100 Güney istikametine, D-100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akış Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek.
Kadıköy
- Kavak İskele Caddesi-Tıbbiye Caddesi kesişimiyle Rıhtım Caddesi-Tıbbiye Caddesi kesişimi arasında kalan Tıbbiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Tıbbiye Caddesi-Rıhtım Caddesi kesişimiyle Rıhtım Sokak-Rıhtım caddesi arasında kalan Rıhtım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Rıhtım Sokak-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimiyle Söğütlüçeşme Caddesi-Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimiyle Söğütlüçeşme Caddesi Kurbağalıdere Caddesi kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
- Söğütlüçeşme Caddesi-Kurbağalıdere Caddesi kesişimiyle Rıhtım Caddesi-Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
Alternatif güzergah
Alternatif olarak Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti), Dr. Esat Işık, Acıbadem, Recep Peker ve Bağdat caddeleri, D-100 kara yolu Taşköprü Caddesi ve Dr. Eyüp Aksoy Caddesi kullanılabilecek.
Kartal
- Turgut Özal Bulvarı Yunus Caddesi keşimi
- Turgut Özal Bulvarı Çanakkale Caddesi ve Pendik ilçesi Ankara Caddesi (Erol Kaya Caddesi) arası her iki yönde
- Sanayi Caddesi
- Ulunay Caddesi kesişimiyle Turgut Özal Bulvarı katılımı arası
- İhlas Sokak Turgut Özal Bulvarı kesişimi
- Şehzade Caddesi Turgut Özal Bulvarı kesişimi
- Egemenlik Bulvarı Kartal Baba Alt Geçidi
- Savarona Caddesi’nin tamamı, Neyzen Tevfik Caddesi
- Şehit Tamer Kılıç Sokak kesişimiyle Savarona Caddesi arası
Alternatif güzergah
Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine ve Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi’yle Erol Kaya Caddesi istikametine akış verilecek.
Ankara, Üsküdar ve Erol Kaya caddeleri kullanılabilecek. Sanayi Caddesi’nden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine akış verilirken, D-100 Kuzey ve Güney yollar tercih edilebilecek.
Ankara
Ankara Valiliği’nin kararlarına göre kentte 04:00’ten itibaren kapalı yollar şöyle:
- Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı
- GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı
- Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi kesişimiyle Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı
- Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağıyla Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı
- GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimiyle Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı
- Hipodrom Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlarla Kazım Karabekir Caddesi’nden Hipodrom Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı
- İstanbul Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlarla Kazım Karabekir Caddesi’nden İstanbul Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı
- Kazım Karabekir Caddesi’nin Aslanbey Caddesi’yle Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü
- Celal Bayar Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlarla Kazım Karabekir Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı
- Celal Bayar Bulvarı’nın Mehmet Rauf İnan Sokağı’na bağlantıyı sağlayan yan varyantın tamamı
- Celal Bayar Bulvarı’nın Ahmet Adnan Saygun Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı
- Celal Bayar Bulvarı’nın tamamı
- Toros Sokağı’nın tamamı
- Strazburg Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı
- Kolej Kavşağı’nın Aksu Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi’yle Mahmut Esat Bozkurt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı
- Ziya Gökalp Caddesi’nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’yla Kurtuluş Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı
- Mahmut Esat Bozkurt Caddesi’nin Kolej Kavşak’la Cemre Sokak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı
- Aksu Caddesi’nin tamamı
- Cemal Gürsel Caddesi’nin tamamı ve ayrıca yukarıda belirtilen yollara bağlanan cadde ve sokakların tamamı