Diken

Yaramazlara biraz batar!

ÇHD: 1 Mayıs'ta 400'ü aşkın kişi gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 400’ü aşkın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş), 1 Mayıs’ı Kartal’da kutlarken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ysa (DİSK) Kadıköy’de toplanma kararı almıştı.


1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen kitleyse gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen bu sabah Beşiktaş ve Şişli’de toplandı.

ÇHD, saat 13:15 itibarıyla aralarında dokuz avukatın da olduğu 400’ü aşkın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Erdoğan: Sendikal hakları önemli ölçüde iyileştirdik

Mahmut Tanal, 1 Mayıs ‘ablukası’nda: Gittiğim yerde çevremi sarmayın

İstanbul’da 1 Mayıs: Taksim ve Saraçhane meydanları barikatlarla kapatıldı

1 Mayıs’ta Taksim hattında yedi metro durağı kapalı

1 Mayıs’ta İstanbul ve Ankara’da bazı yollar trafiğe kapalı

SON HABERLER

Ulaştırma bakanı: Biz Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız” dedi. Kendisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Kanal İstanbul gündemimizde yok” sözleri sorulan Uraloğlu şöyle konuştu: “Biz bu süreci iştişare ediyoruz. Çok net bir irademiz var. Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız. Ama Kanal İstanbul’u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız, bunu istişare […]