Erdoğan: Sendikal hakları önemli ölçüde iyileştirdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sendikal hakları yeniden ele alarak önemli ölçüde iyileştirdik” dedi.

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Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde işçi, memur ve işveren temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

“Son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdik. Sendikal hakları yeniden ele alarak önemli ölçüde iyileştirdik. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık. Çalışma hayatının tüm aktörlerini kapsayan geniş çaplı reformlar yaptık.”

Cumhurbaşkanı, 1 Mayıs’ı, Emek ve Dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettiklerini hatırlattı ve şöyle dedi: “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu revize ederek toplu sözleşme sistemini daha kuşatıcı hale getirdik.”

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

*Daha önce türlü zorluklarla boğuşan sendikalarımızın kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri güçlendirdik, grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu yürürlüğe koyarak çalışma şartlarını ve alınacak tedbirleri azami surette iyileştirdik.

“Ana muhalefet partisinin, Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik.

*Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık.

*Cuma ve hac izinleri de dahil kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık.

*Bu yıl yüzde 30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık.

*İşverenlerimize yönelik asgari ücret desteğimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz.