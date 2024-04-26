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Yaramazlara biraz batar!

İsias Oteli davasında ara karar çıktı

Adıyaman’da görülen İsias Oteli davasının ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. 

Fotoğraf: ANKA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman’daki İsias Otel’de konaklayan 31 turist rehberi ve KKTC’li ortaokul voleybol takımı kafilesinden 25’i çocuk 35 kişi hayatını kaybetmişti.


İsias Oteli’ne ilişkin beşi tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak’ta yapılmıştı. Tutuklu sanıklardan ikisi, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İkinci duruşma Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Beraberindeki heyetle davanın ikinci duruşması için kente gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel “Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da davada yeni bir sürece girildiğini ve ikinci duruşma için Adıyaman’a geldiklerini belirterek şöyle konuştu: “Bu davada bilimin yol göstericiliğine güveniyoruz. Hukukun üstünlüğü kadar toplum vicdanının gücüne de inanıyoruz.”

ANKA’nın haberine göre mahkeme heyeti ara kararı açıkladı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Gaziantep Barosu’nun davaya katılma talebiyse reddedildi.

Yeni bilirkişi raporu için dosyanın mümkün mertebe teknik bir üniversiteden alınması için sevk edilmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma, 12 Haziran 2024’te görülecek.

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