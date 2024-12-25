İsias Oteli davası: Altı sanığa sekiz yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezaları

6 Şubat depremlerinde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel’e ilişkin davada altı sanığa sekiz yıl dört aydan 18 yıl beş ay yedi güne kadar değişen hapis cezaları verildi.

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Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Ahmet Bozkurt “Ben suçlu değilim, iftira atılıyor. Tahliyemi talep ediyorum, suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Tutuklu sanık mimar Yıldız da şunları söyledi: “İlla beraat edeceğim, bugün veya yarın.”

Mahkeme heyeti sanıklara şu cezaları verdi:

Otelin sahibi Ahmet Bozkurt: ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 18 yıl beş ay yedi gün hapis

suçundan 18 yıl beş ay yedi gün hapis Mehmet Fatih Bozkurt: ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 17 yıl dört ay 28 gün hapis

suçundan 17 yıl dört ay 28 gün hapis Mimar Erdem Yılmaz: ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 18 yıl beş ay yedi gün hapis

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, aynı suçtan 16 yıl dört ay 20 gün hapis cezası verdiği sanık Hasan Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Sanıklar Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu’na da aynı suçtan sekiz yıl dörder ay hapis cezası veren heyet, cezalarda iyi hal indirimi uyguladı.

Heyet, Ahmet Bozkurt’un eşi Ulviye’yle çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek’in beraatine karar verdi.

Dava

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC’den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel’e ilişkin otel sahibi tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız’la tutuksuz sekiz sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Sanıkların ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan iki yıl sekizer aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede 1993’te konut olarak inşa edilen otele 2016’da ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı belirtilmişti.