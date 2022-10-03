İran’da polis, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrencilere müdahale etti

İran’ın başkenti Tahran’da Mahsa Emini’nin ölümünü ve arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden üniversite öğrencilerine polis müdahale etti.

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İran medyasına göre, başkent Tahran’ın önde gelen üniversitelerinden San’at-ı Şerif’de dün gece gösteri düzenleyen yüzlerce öğrenci son olaylarda gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Göstericilerin rejim aleyhine sloganlar atması üzerine üniversitenin etrafını çeviren emniyet güçleri, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, öğrencilerin polisin müdahalesinden kaçtıkları esnada ateş açıldığı gözleniyor.

Öğrencilerin eylemine destek vermek isteyen Tahranlılar, araçlarıyla üniversiteye giden Azadi Caddesi’nde konvoy oluştururken, üniversite yerleşkesinden çıkan öğrencilerin cadde ve sokaklarda gösterilerini sürdürdükleri ve polisin göz yaşartıcı gazla kalabalığa müdahale ettiği belirtiliyor.

Onlarca öğrencinin gözaltına alındığı olayların yatıştığı, öğrencilerin üniversite yerleşkesinden çıkartıldığı ve San’at-ı Şerif Üniversitesi’nde derslerin bir süre tatil edildiği belirtiliyor.

İran’daki protestolar

Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gözaltı ve tutuklama dalgası

İran’ın birçok kentinde olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla, protestolara katılan ve ‘kamu güvenliğini tehlikeye attığı’ ileri sürülen göstericilere gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre aralarında öğrenciler, ünlü isimler ve gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, 26 Eylül’de ‘sokağa çıkan herkesin suçlu olmadığını ve yalnızca kamu güvenliğini tehdit eden kişilere karşı yargının harekete geçeceğini’ iddia etmişti.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İnsan hakları örgütlerinin gözlem raporlarına göre ölüm sayısı 300’ü geçti.

Geçtiğimiz günlerde protestolara katılan üniversite öğrencilerine müdahale edilmiş, öğrenciler gözaltına alınmıştı.