İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimi kararını veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP-MHP grubunun oylarıyla kabul edilen öğrencilerin toplu ulaşıma yüzde 40’lık zamdan muaf olması kararını daha önceden duyurduğu üzere veto etti.

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Kararın alındığı gün konuşan İmamoğlu, şunları demişti: “Göreve gelir gelmez, 80 lira olan abonmanı 40 liraya indirdik. Kimsenin aklında bu yoktu. Bugün 109 lira. Ama bizim göreve geldiğimiz günle bugün arasında, akaryakıt aslında üç katı. Biz o indirimi yapmasaydık, aslında 80 lira olsaydı ulaşım, bugün ulaşım abonmanı 250 lira olacaktı. Dolayısıyla ve inanın ki Türkiye’deki en ucuz abonman kartı İstanbul’da.”

İstanbul’daki toplu taşımaya yüzde 40’lık zam 9 Nisan’da devreye girmişti.

Otobüste tek biniş 5 lira 48 kuruştan 7 lira 67 kuruşa yükselirken, aylık abonman 430 liradan 602 liraya çıkmıştı. Tek binişteki öğrenci tarifesi 2 lira 67 kuruştan 3 lira 73 kuruşa, aylık öğrenci abonmanıysa 78 liradan 109 liraya yükselmişti.

İBB Meclisi nisan ayı oturumlarında, AKP-MHP grubunun oylarıyla zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi kabul edilmişti.

İmamoğlu, nisan ayı oturumlarında kararı veto edeceğini duyurmuştu.

Tekrar görüşülecek

ANKA’nın aktardığına göre bugün İBB Meclisi’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında başlayacak mayıs ayı oturumlarının ‘başkanlık ek teklifleri’ arasında İmamoğlu’nun veto kararı da yer aldı.

Öğrenci indirimi kararı gelecek günlerde İBB Meclisi’nde yeniden görüşülecek.

Ne demişti?

İmamoğlu, teklifin kabul edildiği gün şunları söylemişti: “Göreve gelir gelmez, 80 lira olan abonmanı 40 liraya indirdik. Kimsenin aklında bu yoktu. Bugün 109 lira. Ama bizim göreve geldiğimiz günle bugün arasında, akaryakıt aslında üç katı. Biz o indirimi yapmasaydık, aslında 80 lira olsaydı ulaşım, bugün ulaşım abonmanı 250 lira olacaktı. Dolayısıyla ve inanın ki Türkiye’deki en ucuz abonman kartı İstanbul’da.

Peki niçin zam yaptık? Bizim elimizde değil. Belediyeler zam yapmanın sebebi olamaz. Biz, sonucuz. Yani bu ülkede, enflasyonun artışının sebep belediyeler değildir. Bu ülkede, akaryakıtın artışının sebebi belediye değildir. Bu ülkede, elektrik zammının sebebi belediye değildir. Bunların hepsi, ekonomi yönetiminin sonucudur. Ekonomiyi kim yönetiyor? Bu ülkenin hükümeti yönetiyor. Biz, mecbur kalıyoruz. Memleketi zora sokan, hükümetin kendisi. Şimdi, ‘Gençlere yapılan bu zammı İBB’nin karşılaması için önerge vereceğiz’ diye açıklama yapanlar var orada. Onu yapacağına, git kardeşim mazot fiyatında indirim yap. Ya da mazottan, toplu taşımada ÖTV alma veya benzinden ÖTV alma. Ben, sadece gençlere değil, bu ülkenin her insanına bunu yansıtayım. Böyle kandırmaca akıllarla milletle dalga geçmeyin.”