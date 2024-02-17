İliç’teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan’ın İliç ilçesinde yığın liçinin kaydığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

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13 Şubat’ta öğle saatlerinde İliç’teki altın madeninde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı.

Maden sahasını inceleyen bilirkişi heyeti ön raporunda, yığın liçindeki çatlakların bilinmesine rağmen çalışmalara devam edildiğini, işçilerin hayatlarının tehlikeye atıldığını vurgulamıştı. Çatlakların oluşmasının nedeninin de ihmal olduğu belirtilmişti.

TRT Haber‘in aktardığına göre bakanlık maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. Karara gerekçe olarak yığın liç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akması gösterildi. Bu olaydan dolayı lisans şartlarının ortadan kalktığı belirtildi.