İçişleri bakanından boykot tepkisi: Ekonomimize darbe girişimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, boykot çağrıları hakkında “Ekonomimize bir darbe girişimidir” dedi.

Ali Yerlikaya. Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine 24 Mart’ta iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

İstanbul başsavcılığı boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Yerlikaya X’teki açıklamasında şunları söyledi:

“Şimdi de ‘boykot’’ diyorlar. Peki kim, kimi boykot edecek? Milletimiz; kendi esnafını, çiftçisini, yerli ve milli ürünlerini, üreticilerini, öz sanayisini boykot edecek, öyle mi? ‘Demokratik hak’ kalkanı gölgesinde istenen bu mu?

Unutulmasın ki bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir! Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir! Oysa biz ‘boykotla değil, üretimle büyürüz!’

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez. Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin! İşçilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin gücü; gençlerimizin enerjisiyle, 7’den 77’ye, alın terimizi akıtmaya, bir ve beraber olarak büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam edeceğiz.”