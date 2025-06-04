İBB soruşturmasında dokuz kişi tahliye edildi: Altısı 'etkin pişmanlık'tan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklu dokuz kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Tahliye edilenlerden altısı ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ifade verdi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmada ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet vermek’ suçlarından tutuklanan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu tahliye edildi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre bu üç kişi ifadelerinde, Kirazlı-Halkalı metro hattı yapımındaki ihaleye dair ve ‘örgütün yapısıyla işleyişine yönelik samimi beyanlarda’ bulundu.

Sulh ceza hakimliği, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘konutu terk etmemek’ şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Habertürk’ten Ceylan Sever‘in haberine göre bu üç kişi aynı zamanda Avrasya Tüneli’nin işletmecilerinden ve Yapı Merkezi isimli firmanın sahipleriydi.

Aynı soruşturma kapsamında ‘etkin pişmanlık’ ifadesi veren şu altı kişi de ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘konutu terk etmemek’ şartıyla tahliye edildi.