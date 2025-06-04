Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu 'etkin pişmanlık'tan tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda gözaltına alınıp suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediyesi İhale Danışmanı Mustafa Mutlu, ‘etkin pişmanlık’ ifadesinin ardından tahliye edildi.

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CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyordu. Aktaş bu kapsamda 17 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Aktaş daha sonra, 30 Nisan ve 11 Mayıs’ta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle savcılığa ek ifade verdi.

Aktaş’ın ifadesinde belediyelerde ‘usülsüzlük’ olduğunu iddia etmesiyse İBB odaklı soruşturmaların beşinci dalgasını oluşturmuştu. Dün beşinci dalgada 22 kişi daha tutuklandı.

Bunlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gibi isimler de vardı.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aktaş ve Mutlu’nun ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliyesine karar verildi.