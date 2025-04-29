İBB soruşturması: Dilek İmamoğlu'nun abisi dahil altı kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların ikinci dalgasında gözaltına alınanlardan altısı tutuklandı. Aralarında Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya da var.
Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun için ev hapsi kararı verildi.
İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmıştı.
İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonda bu kişilerden 52’si gözaltına alınmış, üç kişi bugün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Gözaltındaki isimlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Savcılık ifadelerinin ardından gözaltındaki isimlerin 30’u tutuklama 18’iyse adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
18 isim, adli kontrol yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
HaberTürk muhabiri Ceylan Sever’in aktardığına göre tutuklama talebiyle sevk edilen 10 kişi hakkında sulh ceza hakimliği şu kararları verdi:
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ve işadamı Rasim Kaya hakkında ev hapsi
- İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve eski İBB Emlak Yönetimi Daire başkanı Ali Ayçiçek hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
- İşadamları Cevat Kaya (Dilek İmamoğlu’nun abisi) ve Mete Mağden, Kültür A.Ş genel müdür yardımcıları Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Kültür A.Ş Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu hakkında tutuklama