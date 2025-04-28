İBB soruşturması: Bir gözaltı daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yeni operasyonda gözaltı sayısı 52’ye yükseldi.
İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmış, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonda bunlardan 51’i gözaltına alınmıştı.
Bugün bir kişi daha gözaltına alındı.
Böylece gözaltı sayısı 52’ye çıktı.
Gözaltındakilerin emniyet ifadeleri sürüyor. 52 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişiyse aranıyor.