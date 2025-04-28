İBB soruşturması: Bir gözaltı daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda ‘Kartal’, ‘Şahin’ ve ‘Rüzgar’ olarak adlandırılan üç gizli tanık daha ortaya çıktı.

Cumartesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürüne, “Neden telefonla konuştun?” sorusu da yöneltildi.

Cumartesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürüne, “Neden telefonla konuştun?” sorusu da yöneltildi.

Cumartesi düzenlenen operasyonda gözaltına alınan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürüneyse “Neden telefonla konuştun?” sorusu yöneltildi.