İBB soruşturması: 18 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların ikinci dalgasında savcılık gözaltındaki 48 kişiden 18’i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Haklarında tutuklama talep edilen 30 kişininse işlemleri sürüyor.
İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmıştı.
İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonda bu kişilerden 52’si gözaltına alınmış, üç kişi bugün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Savcılık ifadelerinin ardından gözaltındaki diğer isimlerden 30’u tutuklama, 18’i adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
18 kişi yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest kaldı.
18 isim şöyle:
- İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu
- Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Bilgisayar Programcısı Onur Can Tekbaş
- Eski İSKİ Satın Alma Şefi Faik Özberk, iş insanı Dursun Balcıoğlu
- Görevinden ayrılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar
- Eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan
- Eski Reklam Yönetimi Şube Müdür Yardımcısı Hülya Kırlıkova
- Emlak Danışmanı Mehmet Şahin
- İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbek
- Mali Müşavir Meral Çakır
- İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin
- İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı
- İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı
- Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu
- Eski İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı İhsan Yılmaz
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay
- Erkan Şimşek
- Mustafa Kemal Özcengiz
- Oya Özinan