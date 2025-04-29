İBB soruşturması: 18 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların ikinci dalgasında savcılık gözaltındaki 48 kişiden 18’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haklarında tutuklama talep edilen 30 kişininse işlemleri sürüyor.

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İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmıştı.

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonda bu kişilerden 52’si gözaltına alınmış, üç kişi bugün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılık ifadelerinin ardından gözaltındaki diğer isimlerden 30’u tutuklama, 18’i adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

18 kişi yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest kaldı.

18 isim şöyle: