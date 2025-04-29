İBB soruşturması: 30 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların ikinci dalgasında savcılık gözaltındaki 48 kişiden 30’una tutuklama, 18’ine adli kontrol talep etti.
İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmıştı.
İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonda bu kişilerden 52’si gözaltına alınmış, üç kişi bugün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Gözaltındaki isimlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
17 savcının ifadesini aldığı 30 kişi tutuklama, 18 kişiyse adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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