Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB soruşturması: 30 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların ikinci dalgasında savcılık gözaltındaki 48 kişiden 30’una tutuklama, 18’ine adli kontrol talep etti.

Fotoğraf: AA

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.


İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmıştı.

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonda bu kişilerden 52’si gözaltına alınmış, üç kişi bugün adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki isimlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

17 savcının ifadesini aldığı 30 kişi tutuklama, 18 kişiyse adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Güncellenecek…

İBB soruşturması: Üç kişi adli kontrolle serbest

İBB soruşturması: Bir gözaltı daha

İBB soruşturmasının yeni gizli tanıkları: Kartal, Şahin, Rüzgar

İBB’ye yeni operasyon: Gözaltı sayısı 51’e çıktı

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Ne oldu, boş dosyanı dolduramadın mı?

İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki TOKİ konutları için ‘kaçak yapı’ kararı vermiş

İBB’ye yeni operasyon: Gözaltına alınanların tam listesi

CHP’den ilk tepki: İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor

İBB’ye yeni operasyon: 47 gözaltı

İBB’nin avukatlarına yurt dışı çıkış yasağı: Murat Abbas’ın ifadeleri soruldu

Özel: Somut delile ulaşamayınca etkin pişmanlığa giriştiler

SON HABERLER