İBB kreş sayısını 111'e çıkardı: 'Partizanlık içermez'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kreş sayısı 111’e ulaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu siyasi menfaat adımı değil, partizanlık hiç içermez” dedi.

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı’nın ‘kreş adı altında anaokulu’ suçlayarak kapatma girişiminde bulunduğu kreş sayısını 111’e çıkardığını açıkladı.

Polat’ın verdiği bilgiye göre İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’nden (ÇEM) 3-6 yaş grubu dezavantajlı çocuklar yararlanıyor. İstanbul ÇEM’de toplam kapasite 10 bin 749.

İmamoğlu, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik ve Sancaktepe’de altı kreş daha açtı.

Burada bir açıklama yapan İBB başkanı bunun ‘siyasi menfaat adımı veya dönemlik’ olmadığını söyledi:

* Bölgesel istihdam ofislerimizde yüz binlerce CV’nin oluştuğu muazzam bir kariyer planlamasının yapıldığı bir merkezi, tam 30 noktada hizmete açmış olmanın da gururunu yaşıyoruz. 230 binin üzerinde insanımıza, yine bu beş yılda iş bulmanın, olağanüstü bir hizmetin bu şekilde yaygınlaşmasını görüyoruz. O da orada yalnız değil. Enstitü İstanbul İSMEK kurslarımızla, insanların yeteneğine göre iş bulmaları fırsatının, daha da güçlenerek onlarla buluşmasını sağlıyoruz. Yani kurumsal ve toplumsal bir zincirle, insanların iyileşmesine katkı sunan bir metodu mekanizmayı kuruyoruz.

‘Siyasi menfaat adımı değil’

* Bu bir dönemsel bir adım değildir. Bu siyasi menfaat adımı değildir. İnsanların bu konularda elde edeceği fırsatları bir siyasi oy devşirme üzerine kurulu bir mekanizma asla değildir. Partizanlık, hiç içermez. “Benim insanım”, “Bana oy veren insan” ayrımını asla içermez. İşte bütün bu mekanizmalar o partizanlık illetinden kurtulan ve o zehri içinden atan, milletini kucaklayan ve milletini bu mekanizmanın içine davet ederek, dayanışma içinde her insanını kalkındıran bir mekanizma.

‘Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz’

* İşte dayanışmacı belediyecilik, böyle bir akıl, böyle bir düşünce zeminidir. Güçlü cumhuriyeti, güçlü demokrasiyi, adil olmayı, şeffaflığı içeren güçlü bir zincirin halkalarıdır. Bunu inşa ediyoruz. Ve bundan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

* Esenler’de iki tane mevcutta kreşimiz vardı, üçüncüyü açıyoruz. Esenler’le birlikte; Kartal Hürriyet’te, Bağcılar KİPTAŞ Kirazlı’da… İstanbul’un herhangi bir yerinde arkadaşlarım bir proje geliştirirken diyorum ki; bu projenin bir köşesine kreş, İBB Kadın birimini yerleştirin ya da İBB çocuk birimini yerleştirin.

* Her binamızın bulunduğu alana katkı sunan bir bölümü olsun. Sırtını vatandaşa dönen değil, yüzünü vatandaşa dönen, kollarını vatandaşa açan yapılar inşa edin. İşte Bağcılar’daki yapılan bir dönüşüm projesinin hemen bir bölümüne kreş yerleştirme, bunun bir parçası. Ya da dün Maltepe’de gezdiğim bir sosyal yaşam merkezinin bir bölümüne kreş yerleştirmek böyle bir şey.