Tekin: İmamoğlu, Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreş konusunda tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü. İyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim” dedi.

Fotoğraf: AA

Tekin’in kreş tartışması hakkındaki Meclis’te yaptığı açıklama şöyle:

“Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu’nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil. CHP’nin açtığı dava neticesinde Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz.”

İmamoğlu’nun ‘okuduğunu anlama sorunu olduğunu’ söyleyen bakan, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı, iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş, ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ediyorum.

Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki, hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Anladığım kadarıyla İmamoğlu’nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz.”

Tekin, CHP lideri Özgür Özel’in laiklik tartışmaları üzerinden kendisine söylediği ‘şuursuz’ sözüne de yanıt verdi:

“Özgür Özel’e gerçekten acıyorum. ‘Şuursuz, laiklik tartışmasını başlattı’ diyor. ‘Şuursuz’ kavramını kendisine iade ediyorum. Şuursuzluk nedir? Partisinde olan bitenden, partisinin tarihinden haberdar olamamak demektir. Eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup bittiğini bilebilseydi laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü.”

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’ın paylaştığı belgeye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) belediye kanunundaki “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir” hükmünü iptal ettiğini hatırlatmıştı.

Belgede belediyelerin buna rağmen kreş açmaya devam ettiği belirtilmiş, şöyle denmişti: “Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesiyle mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir.“

Tepkilerden sonra Milli Eğitim Bakanı Tekin, yazının kreşlere değil anaokullarına gönderildiğini söylemişti.

İmamoğlu da Tekin’e belgeyi paylaşarak şöyle yanıt vermişti: “Milli Eğitim Bakanı ‘Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı’ demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor.

Resmi yazıya kreş yazıp sonra ‘Ben kreş demedim anaokulu dedim’ demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki ‘mezkur hüküm’ ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir.”