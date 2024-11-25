Belediyelere talimat yollayan Kurum'un seçim vaadi: 7/24 kreş hizmeti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığı sürecindeki vaadi gündem oldu: “Tüm gece emekçilerimiz için 7/24 nöbetçi kreş hizmeti veriyoruz.”

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın paylaştığı belgeye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin kreş açmasının önüne geçmek için 2007’deki AYM kararını gerekçe göstermişti. Söz konusu kararda belediye kanunundaki “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir” hükmü iptal edilmişti.

Belgede belediyelerin buna rağmen kreş açmaya devam ettiği belirtilmiş, şöyle denmişti: “Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesiyle mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir.”

Karara tepki gelirken, şu an Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum’un İBB başkan adayıykenki seçim vaadi de gündem oldu

Kurum vaadini o dönem “Gece ve hafta sonu çalışan annelerimiz için müjdemizi veriyorum” diyerek şöyle açıklamıştı: “Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğiz. Tüm gece emekçilerimiz için 7/24 nöbetçi kreş hizmeti veriyoruz.”