İmamoğlu'ndan 'kreş' resti: Hadi gel de kapat

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bakanlığın kreş kararına tepki gösterdi: “Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat.”

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CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’ın paylaştığı belgeye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) belediye kanunundaki “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir” hükmünü iptal ettiğini hatırlatmıştı.

Belgede belediyelerin buna rağmen kreş açmaya devam ettiği belirtilmiş, şöyle denmişti: “Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesiyle mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir.”

Karara İmamoğlu’ndan tepki geldi:

* Bu akıl da diyor ki bize kadınları ve çocukları ihmal edin. 105 kreş açtık. Daha ilgincini söyleyeyim mi adayları kreş vaadinde bulundu. Daha dün, sekiz ay önce.

* Neden? Ben ‘Bizim kreşlerimiz sizin Kanal İstanbul projenizi yendi’ dedim. Bizim kent lokantalarımız milletin vicdanıyla sizi alt üst etti, yerle bir etti. Şimdi kalkıyorsunuz milli eğitim bakanı olarak ‘Bu kreş işi MEB’in, siz kapatın’ diyorsunuz. Niye açmadınız?

‘Siz bu yazınızı alın çöpe atın’

* Bu akıl değil akıl tutulması. Ne yapacağını şaşırmak. Şu an açtığımız kreşlerde bin 500 kişi çalışıyor. Bu kreşlerde çalışanların yüzde 97’si kadın. Şimdi 20 bin annenin yararlandığı kreşleri ‘Kapat’ diyorsun. Bu akılla millet önümüzdeki sandıkta git başımdan diyecek.

* Böyle bir işin siyaseti olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın çöpe atın.”