CHP duyurdu: Bakanlıktan belediyelere kreş engeli

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kreşlerle ilgili kararını paylaştı: “Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler.”

Fotoğraf: İBB

Günaydın’ın paylaştığı belgeye göre bakanlık, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) belediye kanunundaki “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir” hükmünü iptal ettiğini hatırlattı. Belediyelerinse buna rağmen kreş açmaya devam ettiği belirtildi.

Belgenin devamında şöyle dendi:

“Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesiyle mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir.”

Günaydın karara X’ten tepki gösterdi:

“Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler.. Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil!”

https://twitter.com/gunaydingokhan/status/1860958983806148971

‘Sen çağdaş Türkiye’nin düşmanısın Yusuf Tekin‘

Karara CHP Sözcüsü Deniz Yücel de dün X’ten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i etiketleyerek tepki gösterdi:

“Bana bak hadsiz adam! O kreşler çalışan anne babaların kurtarıcısı… O kreşlerde çocuklar çok uygun fiyatlara eğitim alıyor… O kreşlerde çocuklarımız hijyenik ortamda en az bir öğün yemek yiyebiliyor.

Sen,ÇEDES dayatmasıyla sınıflara maket mezar dikip ağıt yaktırırsın, biz çocuklara gülmeyi, şarkı söylemeyi, hayatı öğretiriz… Sen, öğrencilere vatan hainlerinin mezarını temizletirsin, biz çevreyi korumayı öğretiriz… Sen çocukları Ortaçağ karanlığına hapsetmeye çalışırsın, biz Atatürk’ü ve Cumhuriyet değerlerini öğretiriz.

Çünkü sen, aydınlığa, sanata, bilime, erdeme, onura, cesarete, umuda, akan suya, meyve çağında ağaca, güzel olan her şeye düşmansın… Sen bu milletin ve çağdaş Türkiye’nin düşmanısın Yusuf Tekin.”

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştırmaya çalışan, okulları dahi temizlemeyi beceremeyen, evlatlarımıza bir öğün yemeği çok gören, tarikat sevdalısı zat şimdi de CHP'nin en çok önemsediği projesini engellemenin derdine düşmüş.



Milli… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) November 24, 2024

İBB’den tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’sa X‘ten şöyle yazdı: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi. İBB Kreşlerinde 10 bin civarında çocuğumuz okul öncesi eğitimi alıyor.”