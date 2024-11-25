Bakana göre yazı kreşlere değil: Çok istiyorlarsa bize devretsinler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bakanlık yazısının kreşlere değil anaokullarına yollandığını iddia etti: “Çok istiyorlarsa okulları bize devretsinler.”

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CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’ın paylaştığı belgeye göre bakanlık incelemelerde kreş adı altında açılan yerlerde eğitim-öğretim faaliyetleri yapıldığını tespit etmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) belediye kanunundaki “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir” hükmünü iptal ettiği hatırlatılan yazıda belediyelerin buna rağmen kreş açmaya devam ettiği belirtildi.

Belgenin devamında şöyle denmişti:

“Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesiyle mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karara tepki göstermiş, İmamoğlu “Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat” demişti.

A Haber’e konuşan bakan Tekin, Özel ve İmamoğlu’nun yalan söylediğini iddia etti.

A Haber‘in aktardığına göre Tekin şöyle konuştu:

‘Özgür Özel’e acıyorum’

* Ben Özgür Özel’e gerçekten acıyorum. Kendi siyasi partisi içerisinde ya birileri tarafından bir manipülasyon içerisinde ya okuduğunu anlamakta problem yaşıyor ya da okuyor anlıyor ama milleti yanlış bilgilendirmek için bu tür spekülatif şeylere giriyor.

‘Yazı kreşlerle alakalı değil’

* Birincisi bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı sayın Özgür Özel’in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Olamaz zaten. Neden? 36 ay altında bakım işlevi yerine getiren kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanında dışındadır.

* Biz herhangi bir belediyeye “Kreşinizi kapatın” ya da kreş açın ya da kreşinizi açarken şu kriterlere uygun olarak kreş açacaksınız gibi bir yetkimiz yok bizim. Aynı ifadeyi sayın İmamoğlu da kullanmış. Onlar söyledikten sonra bir sürü onların trolleri sosyal medyada aynı ifadeyi kullanıyorlar.

* Bahsettikleri yazı anaokulları ve ana sınıflarıyla alakalı. Bu yazıyı biz yazdık, doğrudur. Belediyeler “Anaokulu açamazlar açmamalılar” diyorlar. AYM de CHP’nin başvurusu doğrultusunda karar veriyor. Belediye kanunun ilgili maddesini iptal ediyor 2007’de. İptal ettiği tarihten itibaren MEB, hiçbir belediyeye anaokulu açma ruhsatı vermemiştir, veremez. Çünkü kanun bize bu yetkiyi vermemiş. Açılanlar varsa bunlar zaten kanuna aykırı bir şekilde açılmıştır.

‘CHP kendi içerisindeki siyasi iktidar kavgalarının kurbanı oldu’

* Bu sebepten dolayı sayın Özgür Özel veya Ekrem İmamoğlu, bir ya kendi siyasi partilerinin geçmişlerini bilmiyorlar, ne yaptıklarını bilmiyorlar. 2005’te hangi gerekçeyle böyle bir iptal davası açtıklarını bilmiyorlar. Bilmeyebilirler, okumayabilirler veya okuduklarını anlamamışlar. Yahut okuduklarını anladılar ama işlerine gelmediği için millete böyle bir yalan söylemeyi kendi siyasi rantları açısından doğru buldular, bunu yaptılar. Yahut CHP kendi içerisindeki siyasi iktidar kavgalarının kurbanı oldu. Sayın Özel ve bu tür yanlış bilgiler kendisine verilerek kamuoyunda itibarı sarsılıyor.

* Ben alenen söylüyorum bizim yazımızda kreşlerin açılması veya kapatılmasıyla alakalı herhangi bir ifade yok. Yazıda AYM’nin kararına atıfta bulunarak yani doğal olarak CHP’nin iptal gerekçesinde kullandığı argümanlara atıfta bulunarak diyoruz ki; belediyeler anaokulu ve anasınıfı açamaz. Bu yeni bir olay da değil. Uygulanan bir süreç.

* Ne yapıyoruz? Bunlar açılmışlar bize şikayet geldikçe denetiyoruz. “Yasal olarak böyle bir hakkınız yok böyle bir hakkınız olmadığı için bu okulun kapatılması lazım” diyoruz, kapatıyoruz. Şimdi de bize gelen şikayetler üzerine bu her yıl rutin olarak müfettişlerimiz giderler. Bu tür şikayetlere konu olan okulları kapatırlar, şimdi de aynı şeyi yapıyoruz.

‘Okullar bizim olsun, eğitim-öğretim vermeye devam edelim’

* Kaldı ki CHP ilgili iptal davası için kullandığı gerekçelerden bir tanesinde de “Belediyeler bu tür okulları yapabilirler ama bu okulları MEB’e devretsinler” diyorlar. Buyurun çok istiyorlarsa okulları bize devretsinler. Okullar bizim olsun, oralarda eğitim-öğretim vermeye devam edelim. Problemimiz yok. Biz hukuka uygun davrandığımız için bu şekilde eleştirmek bir siyasi partiye yakışmıyor.