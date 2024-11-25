İmamoğlu'ndan Tekin'e 'belgeli' kreş yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sözlerine yanıt verdi: “Resmi yazıya kreş yazıp, sonra ‘Ben kreş demedim anaokulu dedim’ demek bu akla yakışır.”

Fotoğraf: İBB

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’ın paylaştığı belgeye göre bakanlık incelemelerde kreş adı altında açılan yerlerde eğitim-öğretim faaliyetleri yapıldığını tespit etmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) belediye kanunundaki “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir” hükmünü iptal ettiği hatırlatılan yazıda belediyelerin buna rağmen kreş açmaya devam ettiği belirtildi.

Belgenin devamında şöyle denmişti:

“Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesiyle mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karara tepki göstermiş, İmamoğlu “Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat” demişti.

A Haber’e konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bakanlık yazısının kreşlere değil anaokullarına yollandığını iddia etmişti: “Buyurun çok istiyorlarsa okulları bize devretsinler. Okullar bizim olsun, oralarda eğitim-öğretim vermeye devam edelim. Problemimiz yok.”

İmamoğlu, Tekin’e X‘ten resmi yazıyı paylaşarak yanıt verdi:

“Milli Eğitim Bakanı ‘Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı’ demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor.

Resmi yazıya kreş yazıp sonra ‘Ben kreş demedim anaokulu dedim’ demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki ‘mezkur hüküm’ ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir.”