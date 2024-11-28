İmamoğlu'ndan Tekin'e: Seni oraya atayanın diplomasına bak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e kreş ziyaretinde yanıt verdi: “Seni oraya atayanın diplomasına bak önce.”

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Tekin kreş konusundaki açıklamaları nedeniyle İmamoğlu’na şöyle yüklenmişti:

“Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı, iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş, ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ediyorum.”

Eyüpsultan Yuvamız İstanbul kreşini ziyaret eden İBB başkanı, Tekin’e burada şöyle yanıt verdi:

* Benim damarıma fazla değiyorlar. Ben de sana “Seni oraya atayanın diplomasına bak önce” derim ama o işe girmem. Ama şuna girerim; Yusuf bey bakan değil mi? Yusuf Bey profesör oldu. Bu ülkede profesör nasıl olunur? Vatandaşlarımız biliyor mu? Beş yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir.

* Peki Yusuf bey beş yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda? Kalmadı. Peki beş yıl kalmayan Yusuf bey sonra profesör oldu, ardından rektör oldu. Nasıl? Rektör nasıl olunur? Üç yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu.

‘Bunlar kararname çocukları’

* Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Kararnameyle 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar kararname çocukları. Bize, bize hak hukuk hatırlatıyorlar. Utanın ya! Yani bari konuşurken utanın. Bir aynaya bakın, utanın. Utanma yok ki sizde. Çünkü her şeyi kolay elde etmişsiniz. Biz tırnaklarımızla elde ettik.”

‘Feveran kopunca geri adım atıldı’

İmamoğlu kreşler konusunda da iktidarın geri adım attığını söyledi: “Feveran koptu, geri adım atıldı. Neyse… Hadi öyle diyelim, niyet okumayalım. Sözlerini beyan kabul edelim.”

‘Allah kahretsin partizanlığı’

105 kreş yaptıklarını, hedefin 200 olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Zamanı geldiğinde Türkiye’nin her yerinde biz açacağız bu kreşleri… Kamu kurumları iyilikte yarışır, birbirini kıskanmaz. Cami yaptım, imam vermediler. Okul yaptım, ‘Açılışını yapamazsın’ dediler. Ben bunları gördüm. Karakol yaptım, açılışını yapmaya gittik, polis yok karakolda. Allah kahretsin partizanlığı. Bu kötü bulutları bu milletin tepesinden Allah yok etsin.”

Şimşek’e seslendi: ‘Haksızlık yapıyorsunuz’

İBB başkanı SGK borçları ve belediyenin bütçe kesintilerine dairse şunları söyledi:

* Sayın bakan Mehmet Şimşek, artık bu konuda size sesleniyorum. Ortaya konuşmuyorum, haksızlık, hukuksuzluk yapıyorsunuz. Belediyelerle oturun, konuşun, düzen kurun sistem kurun. Bir günde bu borçlar olmadı, AK Partili de var, CHP’li de var, diğer partiler de var…

* 3 milyarın üzerinde para kestiniz İBB’den iki ayda. Ne oldu yani? Acaba İmamoğlu’na biraz daha zarar verebilir miyiz, ayağına basabilir miyiz? Böyle saçma bir şey olur mu? Ekonomiyi böyle mi düzelteceksiniz?

* Belediyelerin ayağına basmayın. Ekonomi hesap makinesiyle düzelmez. “Faiz sebep enflasyon sonuç” uydurmasıyla hareket edip o gün öyleydi, şimdi biz faiz sebep enflasyon sonucu düzeltelim diğeri de düzelir derseniz olmaz.

* Faizi yüzde 50’de tutmaya çalışıyoruz ama enflasyon düşmez. Yargıya müdahale olursa düşmez. Yapılan güzel bir işe taş koyarsanız olmaz. Sıfır parayla bize kasayı bıraktılar. Şimdi de belediye borçları üzerinden geliyorlar.