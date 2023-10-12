Hollywood’da anlaşma suya düştü: Greve devam

ABD’deki film ve dizi sektörünün merkezi Hollywood’da oyuncuların başlattığı tarihi grev, yapımcıların anlaşmaya varamaması üzerine kaldığı yerden sürecek.

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ABD’de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları’nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattığı grevi sonlandırmak amacıyla Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’yle (AMPTP) beş gündür yürüttüğü görüşmeler askıya alındı.

AMPTP, SAG-AFTRA’nın teklifinin yılda ek 800 milyon dolara mal olacağını ve ekonomik yüke yol açacağını savundu.

SAG-AFTRA ise AMPTP’nin teklifindeki şartların, grev başlamadan önce sunduğundan ‘daha olumsuz olduğu’nu öne sürdü.

Yapımcı şirketlerin, yapay zekaya karşı koruma, maaşları artırma ve film kazançlarından yüzde iki oranında pay vermeyi kabul etmediğini belirten SAG-AFTRA, üyelerini yeniden greve çağırdı.

SAG-AFTRA, ‘zorba taktikleri’ kullanmakla suçladığı AMPTP’nin teklifte yer alan para miktarını da ‘abartarak daha yüksek açıkladığını ve bu bilgiyi kasten saptırdığını’ söyledi.

Tarihi grev

Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması gerekçesiyle 15 Temmuz’da Los Angeles şehrinde greve gitmişti.

Amerika Yazarlar Birliği (WGA) da yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs’ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

WGA’nın grevi, AMPTP ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona ermiş, sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği açıklanmıştı.

Senaristler, en son 2007’de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları, yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

Hollywood’da senaristlerin başlattığı ve oyuncuların da katıldığı, yaklaşık beş aydır süren grev, stüdyolarla varılan anlaşmanın ardından 27 Eylül’de resmen sona ermişti.